Сегодня привычный ремень используется не только в джинсах и брюках, но и для создания акцента […]

Дерево отправят на Соборную площадь Московского Кремля. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 […]

Один из ярких российских актёров театра и кино современности Максим Матвеев на днях появился в […]

Вышивка, шитьё, вязание, оригами – не только приятные занятия. Они полезны для здоровья, причем в […]

«СОГАЗ-Мед» рассказывает о том, как пройти диспансеризацию в 2022 г. Почти 2 млн россиян прошли […]

Обратите внимание на свое здоровье! Мы привыкли обращаться к врачу, когда чувствуем, что что-то не […]

Обратите внимание на свое здоровье!

Обратите внимание на свое здоровье!

Мы привыкли обращаться к врачу, когда чувствуем, что что-то не так. Мы берем больничный и ставим свою жизнь на паузу. Но немногие помнят о том, что недомогание проще предотвратить, чем лечить уже запущенное заболевание, которое тихо выжидало своего часа! А ведь для выявления рисков зачастую нужно не так уж и много: достаточно регулярно проходить профилактические мероприятия.

Сегодня мы расскажем о видах профилактических мероприятий, их целях и периодичности их прохождения.

К профилактическим мероприятиям относятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Их главными целями являются раннее выявление состояний, заболеваний (включая болезни системы кровообращения и онкологических заболеваний), факторов риска, которые могут явиться причинами ухудшения состояния здоровья, немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, определение группы здоровья и рекомендации пациентам.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом проводится ряд медицинских осмотров и исследований (скрининг), а на втором по медицинским показаниям организуются приемы узкопрофильных специалистов, проводится выполнение лабораторных и инструментальных видов диагностики для уточнения диагноза. Проходить диспансеризацию необходимо 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а для возраста 40 лет и старше – ежегодно.

Профилактический медицинский осмотр отличается от диспансеризации тем, что проводится ежегодно вне зависимости от возраста граждан и включает в себя меньший перечень обследований.

Также с 1 июля 2021 г. согласно постановлению Правительства РФ был дан старт углубленной диспансеризации , которая включает в себя выявление у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Пройти углубленную диспансеризацию можно не ранее 60 календарных дней после выздоровления.

Если в медицинской организации отсутствуют сведения о перенесенном вами COVID-19, то углубленную диспансеризацию все же можно пройти. Для этого необходимо написать заявление на имя руководителя медицинской организации.

Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение (в том числе — необходимое обследование) за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

С подробным перечнем профилактических мероприятий можно ознакомиться на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Ваше здоровье» — «Профилактика и диспансеризация», а также на сайте Департамента здравоохранения Москвы www.mosgorzdrav.ru.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке

Дорогие читатели, страховая компания «СОГАЗ-Мед» заботится о вашем здоровье и приглашает пройти профилактические мероприятия. Задумайтесь о своем здоровье и здоровье своих близких! Профилактика сегодня – ключ к спокойствию завтра.