Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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В Москве появится новый вид транспорта

В Москве может появиться новый общественный транспорт – водоробус. По словам специалистов, он самый экологичный из всех. Тестировать машину начнут в следующем году.

Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал появление нового вида общественного транспорта.

«С водородом все абсолютно нейтрально, лучше не придумаешь. Нулевой углеродный след в духе модных требований международного сообщества, все очень красиво. Если смотреть в будущее, даже не очень далекое, – это очень перспективная штука, надо пробовать», – сказал Блинкин.

Такую машину можно выпускать и на пригородные маршруты. Запас хода у водоробуса – 250 километров.

Водоробус сделан на базе электробуса КАМАЗ-6282, поэтому внешне практически идентичен, но начинка другая: он работает на водородных топливных элементах, транспорт оснащен шестью баллонами для хранения сжатого водорода.

Поэтому крыша водоробуса выглядит больше, чем у электробуса: целях безопасности баллоны устанавливаются на крышу – в случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон.