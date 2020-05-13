Создано новое эффективное средство от комаров

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СТАС ПЬЕХА: «Я никогда не умел любить»

Российский певец и автор песен, внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, владелец клиники комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации Стас Пьеха, как и почти все москвичи, находится на самоизоляции в своей московской квартире.

Стас, расскажите, как переносите необычную ситуацию?

— Я здоров. Ничем не болею. Хотя сейчас многим не спится, потому что эмоциональное возбуждение в мире. У всех сейчас – ПТСР –посттравматическое стрессовое расстройство.

— В соцсетях обратили внимание на Вашу бороду….

— У меня никогда не было бороды, так как она очень плохо растет. Увидел у Джима Керри челлендж «не бриться на карантине», понял, что эта же мысль посетила меня, когда я вернулся из тура. Присоединился к челленджу. Решил – быть бороде в изоляции!

— Как вообще относитесь к ситуации с коронавирусом? Пугает?..

— Сначала пугала, сейчас уже нет. Потому что это напоминает массовый психоз с точки зрения психиатрии, а психиатрия – это моя вторая профессия (В 2008 г. Стас Пьеха открыл в Москве Центр наркологической помощи — ред.). Массовый психоз – это заразное заболевание — оно провоцирует сердечнососудистые заболевания, онкологию… Куда более опасные, чем коронавирус. Поэтому я рассматриваю это как массовую болезнь общества.

— В самоизоляции скучаете по аудитории, слушателям, концертам?

— Конечно! Честно скажу. Я сейчас куда угодно готов приехать. Но, к сожалению, не могу сказать, когда это случится.

— В отличие от многих публичных личностей Вы откровенно рассказываете о себе, своей личной жизни. Почему?..

— Да, многие артисты создают некий глянцевый образ и сами же начинают в него верить. Я же, напротив, от всех образов избавляюсь и стараюсь ничего о себе не придумывать — так мне самому легче. Люблю честных людей и сам стараюсь быть таким же. Поэтому мне не стыдно делиться даже тем негативным, через что я прошел. И если ко мне обращаются за советом, опытом, помощью, я с удовольствием ее оказываю

— К какой же степени себя относите как опытный мужчина, уже переживший брак?

— Мне кажется, в теме брака я – школьник. В том своем браке я не понял ровным счетом ничего – как будто это был даже не я. Я бы сказал, это можно даже и не считать за опыт в моем случае. Ошибки? Я не знаю, какие, толком не успел ничего понять. На данный момент могу сказать, что я совсем не понимаю, для чего все это нужно. Но на данном этапе общество никак не обязывает тебя вступать в брак. По крайней мере, я не понимаю этого с точки зрения мужчины.

— После развода как складываются отношения с женой?

— С Наташей у нас хорошие, дружеские отношения. Мы периодически переписываемся по каким-то вопросам, связанным с сыном, а можем и просто так что-то обсудить. Я могу с ней поделиться чем-то интересным, что происходит в мире. После разрыва, когда мы только-только разошлись, разумеется, у нас был сложный этап, но сейчас отношения наладились, все мирно и спокойно.

— А на сына хватает времени и сил?

— Я не воспитываю сына, потому что он живет в Пушкине под Петербургом. Когда я приезжаю в Питер, всегда стараюсь пересечься с ним. К сожалению, он живет даже не в центре города, и я не всегда успеваю до Пушкина доехать. И все происходит так, как происходит. Но в каждую нашу встречу я стараюсь максимально его слушать, рассказывать ему что-то, показывать. Ведь, безусловно, внимание со стороны родителей для ребенка максимально важно. Я очень хочу, чтобы у него была возможность иметь в моем лице человека, который всегда его выслушает и поддержит. У Пети есть таланты, но он любит делать только то, что ему самому нравится, и он не особо прислушивается к кому-либо.

— Сейчас сердце Стаса Пьехи занято? Готов снова вступить в брак?

— Честно говоря, я думаю, что институт брака изживает себя. Брак ведь в принципе – это не природная история, а выдуманная. Сейчас поменялось абсолютно все, и необходимо искать какую-то новую форму брака, потому что те нормы, что уже существуют, надо переписывать. Мне на данный момент очень близка идея «гостевого брака». Для себя я нахожу его очень привлекательным. Мне всегда было очень ценно мое личное пространство, личное время и внутренняя свобода.

— До сих пор многие связывают Ваш успех с Вашими бабушкой и дедушкой, родителями…

— Финансовых бонусов от бабушки или от мамы никаких не было, и мне смешно, что люди до сих пор мне это инкриминируют. У меня был бонус доверия определенного поколения к моей фамилии и при этом был хейт молодого поколения. Но никто никогда никуда не звонил, не продвигал, ничего такого не было.

Досье

Родился

13 августа 1980 г. в Ленинграде.

Карьера

Хоровое училище им. М. И. Глинки в Ленинграде – 1987–1997 гг.

Смена фамилии Герулис на фамилию Пьеха – 1987 г.

Эстрадно-джазовое отделение при музыкальном училище им. Гнесиных – 1997-200 гг.

Группа «Пелагея» — 2003-2004 гг.

Участник телевизионного проекта Первого канала «Фабрика звёзд-4» — 2004 г.

Премии «Золотой граммофон» — 2004, 2005, 2008-2012, 2014, 2015 г.

Лауреат фестиваля «Песня года» — 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 г.

Личная жизнь

Наталья Горчакова – жена

Пётр – сын (22.03.2014 г.)