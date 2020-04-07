Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил заведующий лабораторией […]

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом. Сейчас итальянцы, закрытые на карантин, уже […]

По ее словам, это случилось 2 месяца назад — еще до того, как она родила […]

Новая телепрограмма бывшей жены Евгения Петросяна будет выходить на федеральном телеканале «Россия 1», а премьера […]

В настоящее время Ольга Бузова, подобно большинству своих коллег по шоу-бизнесу, находится в условиях самоизоляции. […]

Поскольку пандемия коронавируса распространилась по всему миру, настало время понять, как уборка дома может помочь […]

«Самое главное – не сходить с ума и с пользой для себя проводить время» Пандемия […]

Россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции

Спокойно вынести самоизоляцию в период распространения коронавируса российским гражданам помогут новое хобби, ограничение времени пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

Рекомендации находящимся в изоляции дала Ольга Тенн, заместитель директора Московской службы психологической помощи.

«Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», — подчеркивает эксперт.

Психолог также советует проводить совместные творческие занятия, поменьше пользоваться компьютерами и смартфонами, «гулять» в квартире в теплой одежде, открывая настежь все окна. Кроме того, для исключения конфликтов с близкими стоит разделить жилую площадь на зоны и соблюдать распорядок дня.

Тем, кто работает дистанционно, Тенн рекомендует полноценно готовиться к трудовому дню: умываться, одеваться в деловую одежду, оборудовать рабочее место. Безработным в свою очередь не стоит замыкаться в себе.

«Важно помнить, что эта ситуация временная, рано или поздно работа появится», — поясняет специалист.