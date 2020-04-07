Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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07/04/2020
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Спокойно вынести самоизоляцию в период распространения коронавируса российским гражданам помогут новое хобби, ограничение времени пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.
Рекомендации находящимся в изоляции дала Ольга Тенн, заместитель директора Московской службы психологической помощи.
«Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», — подчеркивает эксперт.
Психолог также советует проводить совместные творческие занятия, поменьше пользоваться компьютерами и смартфонами, «гулять» в квартире в теплой одежде, открывая настежь все окна. Кроме того, для исключения конфликтов с близкими стоит разделить жилую площадь на зоны и соблюдать распорядок дня.
Тем, кто работает дистанционно, Тенн рекомендует полноценно готовиться к трудовому дню: умываться, одеваться в деловую одежду, оборудовать рабочее место. Безработным в свою очередь не стоит замыкаться в себе.
«Важно помнить, что эта ситуация временная, рано или поздно работа появится», — поясняет специалист.