Мой самый большой эксперимент – я сам

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Правила русского языка обновят

Новый свод сделает правила более полными, они будут приведены в соответствие с современным состоянием языка.

На сегодняшний день русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», которые утвердили 60 лет назад – в 1956 году. За это время появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами никак не регламентировано. Также обнаружились неточности, которые требуют уточнения и обновления.

Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и другие.

В числе новшеств в языке также отмечены языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова – слитно или через дефис.