Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

Исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram, что хорошо себя сейчас чувствует и в последнее время […]

Надежда Бабкина: «Самое главное – не впустить в себя страх»

Любимицу очень многих россиян Надежду Бабкину особо и представлять не нужно, а список ее профессионально-творческих и общественных регалий займет значительную площадь газеты. Месяц ее поклонники по всему миру переживали за ее здоровье. И сейчас она рассказывает всем, что пережила за это время!

— Когда объявили самоизоляцию, я пригласила службы, и мы продезинфицировали всю квартиру. Мы чистили все полы, окна и даже вентиляционную систему. Я успокоилась – дома чисто, хорошо. Но не тут-то было… В районе 12 часов, чувствую, мне стало плохо. Хотелось лечь ровно и лежать, не шевелиться. Я на всякий случай собрала документы, паспорт и страховку. Вызываю «Скорую помощь». Она приехала сразу. Я так благодарна нашей медицине! Эти люди первые встречаются с больным человеком. И от того, как они себя поведут, какие действия выполнят – от этого всё и зависит. Меня подключили к кислородной подушке прямо в машине.

— Какой-то они поставили предварительный диагноз?

— Не знала, что с иммунитетом у меня беда. Я люблю врачей, хожу к ним регулярно, делаю себе капельницы, чтобы поддержать иммунную систему, чтобы работало сердце, чтобы работали легкие. И даже не подозревала, что со мной может такое произойти.

— Куда Вас доставила «скорая помощь»?

— Я была в красной зоне больницы. Это для тех, у кого совсем большие проблемы со здоровьем.

— Вас сразу отправили в реанимацию?

— Сначала меня повезли на обследование легких. После, я только услышала фразу «Быстрей в операционную!» В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню. Врачи меня ввели в искусственную кому. Около 80% легких было поражено… Я не помню, как оказалась в палате. За мной ухаживала, прекрасный персонал. Я не могла ходить и ничего не ела. Честно говоря, мне не хотелось вообще есть. Кормили меня через зонд. У меня не было никаких сил. Чтобы Бабкина была без сил! Да вы что?! Ребята, это вообще не я. В общем, глаза – в потолок. Всякие размышления…

— И какие первые размышления были?

— Честное слово, я не помню, как вышла из комы. Даже выход из комы – это тоже отдельное событие. Потому что врачи, вводят в искусственную кому и тут же стоят настороже, чтобы я еще из нее вышла. А тут я не выхожу! И почки перестали работать. И не знают, как себя вести. Лишний укол сделать нельзя, потому что человек в бессознательном состоянии. Я даже не понимаю, что они мне потом рассказали. Много было со мной проблем.

— Какие-то воспоминания от этого искусственного сна остались?

— В коме я, видимо, была чем-то недовольна. Может быть, своим исполнением, своим пением. Может быть, недовольна тем, что вдруг неожиданно кого-то бросила, а дела недоделала. Наталья Владимировна, мой врач, говорит: «Ты ругалась так сильно!.. Мы даже таких слов и не знаем». А я же фольклористка. Я такое знаю!..

— Нынешний апрель и эта болезнь сказались на Ваших размышлениях?

— У меня было много времени подумать. На самом деле обо всем. По отношению к себе, к людям, с которыми я работаю. По отношению к тем, которые меня уважают, ценят. По отношению к детям и не только своим. Обо всем подумала. О том, а зачем я здесь, а что я делаю. А нужна ли я вообще здесь?

— Нашли уже ответы на эти вопросы или еще думаете о чем-то?

— Думаю, а вот сейчас что за предупреждение было. Я должна еще подумать, как следует, и осознать. Может, мне, действительно, чуть-чуть остановиться… Может быть, мне не гнать так лошадей своих, чтобы не загнать их. Я вам скажу, что мне звонили, писали и говорили: Бабкина, если ты выкарабкалась, ты дала нам такую надежду и веру, что мы выкарабкаемся тоже. Уже это какое-то дает мне основание думать, что, наверное, я какая-то бойцовского склада. У меня нет самолюбования. Мне все в жизни доставалось трудно. С трудом. Мне никогда никто ничего не приносил на блюдечке.

— Разве Вам не на кого опереться?..

— У меня папы, мамы нет, дедушек, бабушек нет, тети, дяди нет. У меня нет брата. Есть только я одна… И сын мой со своими детишками, моими внуками. Это какая-то полоса пошла предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет.

— Ваш супруг Евгений Гор все время болезни защищал Вас от назойливых папарацци…

— Мы с Женей уже 17 лет вместе. Как нас не разлучали, не ссорили, мы все равно вместе. Конечно, мое присутствие рядом во многом ему мешало. Я это знаю. И он это знает. Но он никогда на этом не акцентируется. Я знаю, как он ко мне относится. Он меня боготворит. Он меня любит. Бережет и заботится. Он знает, что я беззлобная, никогда в жизни никому не пожелаю вреда, проклятий каких-то. Он человек скромный и от меня никак не зависящий, сам зарабатывает приличные деньги.

— Что, думаете, помогло Вам победить коварную болезнь?

— Желание жить! Сила воли. Желание любить, наслаждаться. Я обожаю жизнь. Обожаю людей.

— Но есть ведь недруги. Их нужно уметь прощать?

— Обязательно! Когда я выписывалась из больницы, я сказала всем такую вещь: я ни своим близким, ни доброжелателям, даже тем, кто ко мне плохо относится, никогда в жизни такого не пожелаю.

— Что посоветуете людям?..

— Самое главное – не впустить в себя страх. Потому что если впускаешь в себя страх, то этот страх начинает тебя разрушать. Ты теряешь под собой почву и не понимаешь, начинаешь трястись, как будешь жить дальше: а кому ты нужна? Кто к тебе придет? Кто тебя будет слушать? Что ты создашь нового? Чем будешь удивлять? Страх! Если честно, когда все говорят: «Да я не боюсь…» Врут! Боятся. Боятся признаться вслух. Бравада не является показателем силы человека. Если собраться, подумать, что это испытание дано для того, чтобы ты прошел его с честью, потерпел чуть-чуть эту неприятность и победил. Сегодня у нас такая война, где мы обязаны победить для нашего подрастающего поколения. Обязаны! Если ты не испугался, все будет хорошо.

Досье

Родилась

19 марта 1950 г. в г. Черный Яр Астраханской области.

Карьера

Победа на Всероссийском конкурсе молодёжи в жанре русской народной песни – 1967 г., 10-й класс средней школы.

Астраханское музыкальное училище – 1967-1971 гг.

Дирижёрско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных – 1971-1976 гг.

Формирование ансамбля «Русская песня» — 1974 г.

Факультет режиссёров эстрады и массовых представлений Высших театральных курсов при ГИТИС – 1985-1986 гг.

Формирование Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» — с 1989 г.

Дебют певицы-солистки на Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске (Беларусь) — 1991 г.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 17.03.2010 г.

Депутат Мосгордумы – 2014-2019 гг.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени – 17.11.2016 г.

Личная жизнь

Владимир Заседателев – муж, музыкант (1974-1991 гг.)

Евгений Горшечков (Гор) – муж, певец, переводчик (с 2003 г.)

Данила Бабкин – сын, (15.01.1975 г.), юрист.

Георгий Бабкин – внук (18.03.2010 г.)

Вера Бабкина – внучка (14.08. 2013 г.)

Марфа Бабкина – внучка (24.04.2015 г.)