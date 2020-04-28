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Проблема: неправильная еда на ночь В то время как некоторые продукты приводят к нарушениям сна, […]

НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

Проблема: неправильная еда на ночь

В то время как некоторые продукты приводят к нарушениям сна, есть и другие блюда, которые помогут вам расслабиться и быстрее уснуть. Забудьте то, что вы слышали о правиле «не ешьте после шести», можно есть и перед сном – это не обязательно отказ от еды за 4-5 часов. Наоборот, ложиться спать голодным тоже плохо, когда речь идет о спокойном ночном сне. Употребление одного из «снотворных» продуктов перед сном может помочь вам погрузиться в дремоту и крепче уснуть. Итак, что же съесть для улучшения сна?

ЖИРНАЯ РЫБА

Приготовление рыбного ужина перед сном – отличный способ обеспечить хороший ночной отдых. Жирная рыба, такая как лосось, сельдь и сардины, содержит Омега-3 жирные кислоты и витамин D, питательные вещества, важные для регуляции синтеза серотонина, который регулирует сон.

Ученые исследовали влияние употребления жирной рыбы на сон и обнаружили, что те, кто ел около 100 г лосося три раза в неделю в течение шести месяцев, засыпали примерно на 10 минут быстрее, чем те, кто не ел рыбу.

КИВИ

Исследователи обнаружили, что участники, которые употребляли два киви за 1 час перед сном в течение 4 недель, засыпали на 35 процентов быстрее, чем те, кто не ел новозеландские фрукты. Помимо того, что киви богат антиоксидантами, каротиноидами и витаминами С и Е, он также содержит знакомый нам «сонный» гормон, серотонин. Точно так же киви богат фолатом, а бессонница является одной из проблем со здоровьем, которая, в свою очередь, – симптом дефицита фолата и других витаминов.

ВИШНЯ

Исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показало, что люди, которые выпивали всего один стакан кислого вишневого сока в день, сообщали, что они спали дольше и крепче, чем те, кто этого не делал.

Так чем же так помогает вишня? Она действует как естественное средство для сна благодаря содержанию мелатонина, который сигнализирует тканям, что пришло время ложиться спать. Так что наслаждайтесь чашкой вишни на десерт – ягоды помогут вам сохранить стройность и лучше спать.

ХЛОПЬЯ С ОБЕЗЖИРЕННЫМ МОЛОКОМ

Хотя хлопья традиционно считаются вариантом для завтрака, несладкая каша в сочетании с обезжиренным молоком является идеальным перекусом перед сном. Молоко содержит аминокислоту триптофан, которая служит предшественником гормона серотонина, вызывающего сон. Но убедитесь, что ваше молоко обезжиренное. Молоко с высоким содержанием жира будет дольше перевариваться, заставляя ваше тело работать, а не спать.

БАНАНЫ

Поскольку они являются отличным источником калия и магния, бананы могут привести ваше тело в сонное состояние, помогая расслабить мышцы. В научных исследованиях магний оказывал положительное влияние на качество сна у пожилых людей с бессонницей, увеличивая время, которое они проводят во сне (а не просто лежа в кровати), и облегчая просыпание.

ШПИНАТ

Еще одна причина любить эту универсальную еду. С его длинным списком полезных и питательных веществ, шпинат – лучший друг хорошего сна. Мало того, что он является источником триптофана, зеленый лист также является отличным источником фолиевой кислоты, магния и витаминов В6 и С. Шпинат также содержит глютамин, аминокислоту, которая стимулирует организм избавляться от клеточных токсинов, что приводят к бессоннице.

Когда дело доходит до приготовления шпината, избегайте огня. Тепло расщепляет глютамин, а также витамины С и В, поэтому лучше употреблять сырой шпинат в сочетании с банановым и миндальным молоком для идеальной закуски перед сном.

ИНДЕЙКА

Триптофан, аминокислота, содержащаяся в большинстве видов мяса, продемонстрировала мощный эффект, вызывающий сон. Недавнее исследование среди людей с бессонницей обнаружило, что всего лишь 40 граммов мяса – примерно столько, сколько содержится в куриной ножке без кожи или 50г постного мяса индейки – было достаточно, чтобы значительно увеличить количество часов глубокого сна. И это может привести к легкому похудению.

МАЛОЖИРНЫЙ ЙОГУРТОВЫЙ ДЕСЕРТ

Для тройного удара триптофаном смешайте йогурт с низким содержанием жира, мед и немного банана. Йогурт и бананы содержат триптофан, а углеводы из банана помогут пище, богатой триптофаном, поглощаться мозгом. Нужно еще больше? Смешайте немного овсяных хлопьев (они размягчатся в йогурте), которые являются основным источником триптофана.

ТВОРОГ

Творог не только богат казеином – медленно высвобождающимся молочным белком, который будет устранять голод в течение ночи, – он также содержит аминокислоту триптофан. Смешайте его с хумусом для добавления триптофана (аминокислота также содержится в нуте) или с гуакамоле для порции магния, расслабляющего мышцы!

НАПИТКИ

Чай с пассифлорой

Многие травяные чаи обладают седативным эффектом благодаря своим флавонам, флавоноидам и смолам. Для начала, чай с пассифлорой имеет флавоновый хризин, который обладает замечательными анти-тревожными свойствами и является мягким успокаивающим средством, помогая устранить нервозность, чтобы вы могли спать по ночам.

Чай с лимонным вкусом

Еще один расслабляющий чай – с лимоном. Он служит натуральным успокаивающим средством. Исследователи сообщили, что они наблюдали снижение уровня нарушений сна среди субъектов, использующих лимон, по сравнению с теми, кто пил обычный чай.

Чай с валерианой

Валериана – это трава, которая долгое время ценилась как мягкое успокаивающее средство, и теперь исследования показывают, что любители чая с нею лучше спят. В исследовании ученые дали одним женщинам экстракт валерианы, а другим – плацебо. Тридцать процентов из тех, кто получил валериану, сообщили об улучшении качества своего сна, по сравнению с 4 процентами контрольной группы.

Хмелевый чай

Легенда гласит, что, когда рабочие собирали хмель для пива, они засыпали прямо на работе! Люди начали понимать, что у хмеля есть седативное свойство, и начали использовать его в чаях, чтобы помочь при бессоннице. Действуя подобно мелатонину, хмель увеличивает активность нейромедиатора GABA, который помогает бороться с тревогой. В то время как хмель использовался на протяжении веков, чтобы уснуть, исследования смогли доказать его эффективность только в сочетании с валерианой.

Мнение эксперта

Врач сомнолог, Светлана Артемова