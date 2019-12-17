Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

Марина Александрова: «Влюбленность – чувство, которое помогает актеру»

После роли императрицы Екатерины в одноименном сериале на канале Россия-1 актриса театра и кино Марина Александрова стала поистине всемирно знаменитой – ведь кинороман о любви и власти русской императрицы переведен на 20 языков, а права на показ куплены в 104 странах. Правда, в те же вечера на Первом канале шел показ шестого сезона сериала «Мосгаз» — «Новое дело майора Черкасова (Формула мести)», в котором Марина тоже играла главную роль. По этому поводу она в «Инстаграме» обратилась к своим подписчикам и опубликовала ролик, в котором перемешала обеих своих героинь.

— Да. Я написала о том, что мне радостно, когда зрители определяют успех проекта. Так случилось, что и один, и другой фильм считаются наиболее успешными у каналов, и я именно в таких участвую. Не думаю, что это стопроцентно моя заслуга, потому что над обоими проектами трудится большое количество талантливых людей, с которыми я счастлива встречаться каждый раз. Но действительно вижу даже по своим подписчикам в Инстаграме, что они любят и тот, и другой фильм. И я этому рада, потому что для актрисы очень важно быть востребованной в профессии, но не менее значимо – быть любимой. Можно иметь много званий, но не быть народной с точки зрения отношения зрителей. А здесь я понимаю, что и тот, и другой проект действительно сделали меня любимой для аудитории. И я, конечно же, очень всем благодарна.

— Зрители положительно оценили оба сериала. А как Вы сами отнеслись к такой конкуренции с самой собой?

— Честно скажу, поначалу я расстроилась. Актерская профессия состоит из умения выбирать, от чего-то отказываться. За прошлый год я снялась только в двух этих продолжениях, потому что ничего более достойного для себя не увидела. И получается, что весь мой рабочий год за неделю «сгорает». А дальше уже только через год выйдут проекты, над которыми работаю сейчас. Но для меня важно именно то, о чем вы говорите — конкуренция с самой собой. Понимаю, что в этой профессии по большому счету вызов всегда бросаю только самой себе. И с этой точки зрения сложившаяся ситуация даже на руку. Потому что я точно не окажусь в проигрыше.

— Вы сказали, что актриса должна уметь выбирать роль. Вам это удается?

— На самом деле я девять месяцев не работала, потому что после второй части «Екатерины» поняла, что не хочу быть артисткой исторических проектов, которые мне сразу все стали предлагать. Есть определенный стереотип по отношению к моей внешности, и на самом деле я много для себя по большому счету в молодости сделала ошибок, именно потому, что не умела выбирать. А еще ситуация в моей жизни была такая, что нужно было постоянно работать. Потому что мы — артисты — все люди зависимые. Так что я никого никогда не осуждаю, понимаю, что мы не можем взять один проект и жить с ним целый год. Поэтому после «Екатерины» у меня был, действительно, честный внутренний выбор – хотела работать только там, где мне интересно. И чтобы зритель меня увидел в чем-то новом. Опять же, мой муж (Андрей Болтенко – ред.) (не секрет, что он в телевизионном мире большой человек — профессиональный, талантливый, и я ему очень доверяю) мне сказал: «Тебе нужно поменять аудиторию. Например, тебя никогда не было на ТНТ. Ты тогда поменяешь и жанр, и сделаешь для себя что-то новое». Как человек, вечно сомневающийся, я спросила: «Как это произойдет? Меня совершенно не видят в этом качестве». Однако, когда ты правильно формулируешь мечту, обязательно приходит какой-то ответ. И буквально через неделю продюсер «Камеди Клаб» Семен Слепаков и режиссер Петр Буслов, которые искали героиню, прислали мне первую серию «Домашнего ареста». Я прочитала и поняла, что очень хочу работать в этом проекте. С Семеном Слепаковым мы были знакомы до этого, и он меня прекрасно знал с точки зрения человеческого общения. Но когда я пришла на кастинг, он очень сомневался в том, что я — это Марина Былинкина. Поэтому я понимала, что мне нужно сделать что-то такое, чтобы всех удивить.

— Да, в сериале «Домашний арест» Вы приятно удивили своих поклонников. А еще чем-то планируете удивить, например, стать блондинкой?

— Много лет назад я была блондинкой, и это было худшее время в моей жизни… Тогда (2005 г. – ред.) я играла актрису Валентину Серову в сериале «Звезда эпохи» и должна была стать максимально похожей на нее. Полгода, пока шли съемки, я была блондинкой. В итоге я поняла, что совершенно себя такой не вижу. Кстати, с этим связана забавная история. В то время на фестивале «Черешневый лес» я случайно встретила Олега Ивановича Янковского. Он меня поманил к себе пальцем. Я тогда подошла к нему с таким трепетом, начала здороваться, а он говорит: «Не смейте никогда больше краситься в блондинку!» «Ну, понимаете, я же играю Валентину Серову, должно же быть историческое сходство», — начала оправдываться я. Он продолжает: «Вы слышали меня? Никогда не смейте больше краситься в блондинку. Природа не придумала ничего лучше темных волос и голубых глаз, поэтому не смейте ее обманывать!» Вы знаете, я воспользовалась этим советом! И больше не экспериментировала со своей внешностью.

— После рождения двоих детей Вы остались стройной как модель. Не мешала эта стройность быть императрицей, которая в жизни, говорят, отличалась плотной фигурой?

— Это миф. Екатерина в молодости была худощавой. В Оружейной палате хранится ее подвенечное платье, и оно рассчитано на достаточно хрупкую женщину. Когда Екатерина приехала из Германии в Россию, она была, скорее, даже с мальчишеской фигурой – так описывают. Она превосходно держалась в седле. Так что для первой части «Екатерины» я, наоборот, худела. Потому что мне казалось, что важно показать ее хрупкость и девичью красоту. А потом, видимо, жизнь в России и русская кухня дали о себе знать. И уже во время съемок второго сезона я родила дочь Екатерину, кормила ее молоком и была «молочной женщиной».

— Перед тем, как войти в кадр королевой Екатериной Вы изучали ее биографию по книгам и кинофильмам?

— Да, я читала многое. Смотрела фильмы. Это же есть в мировой драматургии. Это действительно подарок, потому что Шекспир еще сказал, что идеальный театр состоит из 12 человек и 9 из них — мужчины. Поэтому, как вы понимаете, все лучшие роли играют мужчины. То, что мне досталась роль столь интересной и знаковой фигуры в русской истории, как Екатерина Вторая, — это, конечно, и актерский вызов, и актерский подарок.

— Начиная, пожалуй, с сериала «Россия молодая» о Петре Первом, снятого еще в прошлом веке, не ослабевает внимание кинематографистов всего мира к первым лицам государств. Успешно прошел сериал «Годунов», теперь — «Екатерина». Чуть раньше был показан Ярослав Мудрый в «Золотой орде»… Откуда такой интерес к верховной власти?

— Это все неординарные люди, обладающие каким-то невероятным стержнем внутри, с силой определенной, о которых, конечно, хочется снимать кино.

— Ваша дочь родилась в середине работы над сериалом «Екатерина». Поэтому она получила свое имя?

— Нет, это совершенно случайно совпало. Мы долго думали. А потом как-то так получилось, что муж предложил, а я подумала: «А почему бы нет? Очень красивое имя! Сильное!»

— Понятно, что свободного времени у Вас не так много. Но сколько его все же уделяете работе над своей внешностью?

— В первую очередь все свободное время я трачу на детей. Но, конечно же, любая женщина должна знать, что ей необходимо, и чувствовать, когда пора заняться собой. Любовь к каждому человеку в твоей жизни начинается с любви к себе. Поэтому если ты хочешь любить окружающих и делать их счастливыми, в первую очередь учись делать любимой себя. Но если кому-то бьюти-процедуры и приносят счастье, то почему бы и нет?

— А Вам какие средства по уходу за собой больше нравятся?

— Я очень люблю массажи, обожаю водные процедуры, но бьюти-фаворитов у меня нет. Скорее, для меня важно человеческое общение и книги, благодаря которым я отдыхаю. А тот же массаж — это простой релакс.

— Многие люди и особенно актрисы боятся стареть. Вы сыграли императрицу разных возрастов. Появился страх перед годами?

— Думаю, что нет. Когда меня спрашивают, сколько мне лет, то до сих пор хочу ответить, что мне 25. В такие моменты вспоминаю свою бабушку. Она всегда говорила: «Ну не могу я сказать, что мне уже за 60 лет!» Возраст — это внутренние ощущения. И когда ты в гармонии с самим собой, для тебя он не имеет значения. Правильно, достойно проходить все жизненные этапы, быть профессионалом и ощущать счастье — вот, что важно.

Досье

Родилась

29 августа 1982 г. в городе Кишкунмайша в области-медье Бач-Кишкун в Венгрии.

Карьера

Средняя школа № 308 с математическим уклоном в Ленинграде.

Музыкальная школ по классу арфы в Ленинграде.

Театральная студия «Вообрази» Дворца детского творчества «У Вознесенского моста», сотрудничество с Пятым каналом в Ленинграде.

Театральный институт имени Бориса Щукина.

После первого курса по рекомендации своего педагога Валентины Николаенко сменила фамилию Пупенина на фамилию матери отца Александрова.

Первая роль в фильме «Северное сияние» — 2001 г.

Приз «Лучший дебют» Международного фестиваля художественных телефильмов в Сен-Тропе -2003 г.

Московский театр «Современник» — 2006—2011 гг.

Молодёжная премия «Триумф» — 2007 г.

Российская национальная актёрская премия им. Андрея Миронова «Фигаро» — 2016 г.

Заслуженная артистка РФ – 2016 г.

Личная жизнь

Александр Домогаров – актер, гражданский муж 2005-2007 гг.

Иван Стебунов – актер, муж с 7 июня 2008 г. по апрель 2010 г.

Андрей Болтенко –режиссер Первого канала, муж с 2012 г.

Андрей – сын, 11.07.2012 г.

Екатерина – дочь, 26.09.2015 г.