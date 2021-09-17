Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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Большинство растений адаптированы к условиям в российских квартирах, однако некоторые экзотические и тропические растения не способны в них выжить, поскольку требуют слишком много внимания и сложны в уходе.

Если вы не готовы потратить много времени на соблюдение особых условий, то вам не стоит покупать в квартиру бонсай редких видов, а также экзотические и тропические растения, нуждающиеся в особом освещении и создании микроклимата.

Наименее прихотливые в уходе  – кактусы и суккуленты, замиокулькасы, спатифиллумы, каталеи, антуриумы, ховеи, лировидные фикусы и стрелиции.

Условия квартиры не подходят для полевых цветов, некоторых сортов гортензий, пионов, тюльпанов, нарциссов и ландышей, а также голландской сирени. Продлить их жизнь можно – для этого необходимо регулярно обновлять срез и воду, следить за температурой воздуха в помещении.

При выборе растений для дома нужно учитывать, что у некоторых из них может быть ядовитый сок. К таким относятся монстера, алоказия и диффенбахия, поэтому их лучше оставлять в недоступных для детей и животных местах.

Также следует избегать цветов с тяжелым, пряным запахом: например, орхидея может спровоцировать легкую головную боль.





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