Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

В Москве может появиться новый общественный транспорт – водоробус. По словам специалистов, он самый экологичный […]

Большинство растений адаптированы к условиям в российских квартирах, однако некоторые экзотические и тропические растения не […]

Комедийная актриса кино, телевидения и шоу Comedy Woman Марина Федункив за свои 50 лет работала […]

Маникюр и прочие услуги в сфере красоты, оказываемые на дому, а также репетиторство, присмотр за […]

Людям, достигшим 30-летнего возраста, нужно отказаться от употребления продуктов, которые могут спровоцировать различные заболевания и […]

Какие растения опасны в квартире?

Большинство растений адаптированы к условиям в российских квартирах, однако некоторые экзотические и тропические растения не способны в них выжить, поскольку требуют слишком много внимания и сложны в уходе.

Если вы не готовы потратить много времени на соблюдение особых условий, то вам не стоит покупать в квартиру бонсай редких видов, а также экзотические и тропические растения, нуждающиеся в особом освещении и создании микроклимата.

Наименее прихотливые в уходе – кактусы и суккуленты, замиокулькасы, спатифиллумы, каталеи, антуриумы, ховеи, лировидные фикусы и стрелиции.

Условия квартиры не подходят для полевых цветов, некоторых сортов гортензий, пионов, тюльпанов, нарциссов и ландышей, а также голландской сирени. Продлить их жизнь можно – для этого необходимо регулярно обновлять срез и воду, следить за температурой воздуха в помещении.

При выборе растений для дома нужно учитывать, что у некоторых из них может быть ядовитый сок. К таким относятся монстера, алоказия и диффенбахия, поэтому их лучше оставлять в недоступных для детей и животных местах.

Также следует избегать цветов с тяжелым, пряным запахом: например, орхидея может спровоцировать легкую головную боль.