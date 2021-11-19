Мой самый большой эксперимент – я сам

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19/11/2021
Один из ярких российских актёров театра и кино современности Максим Матвеев на днях появился в […]
В Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии. Посетители смогут приобрести уникальные продукты: радужную […]
Дерево отправят на Соборную площадь Московского Кремля. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 […]
Уругвайская актриса, певица и телеведущая Наталия Орейро, проживающая в Аргентине и имеющая испанский паспорт, 25 […]
Сегодня привычный ремень используется не только в джинсах и брюках, но и для создания акцента […]
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в крови. — […]
Парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать регионы России. Авторы проекта считают, что запах […]
Специалист-грумер Надежда Драницына объяснила важность ухода за животными. По ее словам, в груминге нуждается любой […]
— В Вашем авторском багаже немало очень популярных песен. Что такое сегодня хит? — Сегодня […]